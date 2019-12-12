12 декабря. Mossovetinfo.ru – В районе Северный введен в эксплуатацию дом по программе реновации жилья, сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Пятисекционный дом на 273 квартиры построен на Дмитровском шоссе. Это стартовый дом по программе реновации в районе Северный.
Дом полностью приспособлен для маломобильных граждан, входы в здание, полы в вестибюлях и лифтовых холлах сделаны на одном уровне с землей, чтобы облегчить доступ в здание маломобильным гражданам и родителям с колясками.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся коммерческие и социально-бытовые объекты. В вестибюлях размещены комнаты консьержей, помещения для колясок, кладовые для уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков.
Придомовая территория благоустроена, проведено озеленение, обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, плоскостная парковка.
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