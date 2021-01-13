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Город (Москва и область)     13.01.2021 10:15

Дом второй половины XIX века на Проспекте Мира признали памятником архитектуры

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Теги:  объекты культурного наследия  памятники архитектуры  статус  Проспект Мира 

13 января. Mossovetinfo.ru – Доходный дом купца Камзолкина на Проспекте Мира получил статус объекта культурного наследия, сообщается на портале mos.ru.

Дом был построен в 1885 году по проекту архитектора Василия Загорского, и частично перестроен после пожара в 1893 году. В разное время в нем располагались объекты общепита, магазины, коммунальные квартиры.

Наибольшую ценность представляет декоративное оформление фасадов дома, в котором сохранились панно, ионические пилястры, скульптуры, лепные элементы.

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Карта места

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Теги: 
объекты культурного наследия  памятники архитектуры  статус  Проспект Мира 

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