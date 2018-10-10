10 октября. Mossovetinfo.ru – Дом XVIII-XIX века на улице Волхонка получил статус объекта культурного наследия, сообщает портал mos.ru.
Дом был построен в конце XVIII века в качестве флигеля городской сенатора и дипломата Алексея Нарышкина. В 1879 году здание было перестроено, надстроен третий этаж, обновлены фасады, изменена внутренняя планировка.
В разные годы в доме жили и работали известные художники Василий Тропинин, Владимир Маковский, Николай Третьяков, Валентин Серов, Марк Юхневич, один из руководителей Третьяковской галереи Илья Остроухов. В доме бывали художник Карл Брюлов и известный скульптор, автор известных московских фонтанов Иван Витали.
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