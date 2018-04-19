Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.04.2018 13:30

Дома по программе реновации будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  переселение  строительство 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Дома по программе реновации жилья в Москве будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

В частности, решения «смарт-стандарта» позволят в дальнейшем интегрировать построенное жилье в пространство «умного города», которое сейчас формируется в столице.

Например, в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы», - добавил он.

Кроме того, технические требования к новым домам позволят проводить и в дальнейшем модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для людей, которые проживают в этих домах.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать новую программу «Умный город». Ее главная задача — использовать самые современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
реновация  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  переселение  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

13:30 Город (Москва и область) Дома по программе реновации будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта»

11:05 Город (Москва и область) На благоустроенных улицах Москвы идут работы по уходу за деревьями

09:09 Общество Фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет на 61 площадке

08:21 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля

07:48 Город (Москва и область) В каких московских парках 1 мая откроется летний сезон

Актуальные материалы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru