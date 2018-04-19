19 апреля. Mossovetinfo.ru – Дома по программе реновации жилья в Москве будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
В частности, решения «смарт-стандарта» позволят в дальнейшем интегрировать построенное жилье в пространство «умного города», которое сейчас формируется в столице.
Например, в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы», - добавил он.
Кроме того, технические требования к новым домам позволят проводить и в дальнейшем модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для людей, которые проживают в этих домах.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать новую программу «Умный город». Ее главная задача — использовать самые современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей.
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