19 апреля. Mossovetinfo.ru – Дома по программе реновации жилья в Москве будут проектироваться и строиться с учетом «смарт-стандарта». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.



В частности, решения «смарт-стандарта» позволят в дальнейшем интегрировать построенное жилье в пространство «умного города», которое сейчас формируется в столице.



Например, в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы», - добавил он.



Кроме того, технические требования к новым домам позволят проводить и в дальнейшем модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для людей, которые проживают в этих домах.



На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать новую программу «Умный город». Ее главная задача — использовать самые современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей.