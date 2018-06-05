5 июня. Mossovetinfo.ru – Дома, которые строятся в рамках программы реновации, должны прослужить 100 лет, и иметь возможность модернизации в течение этого периода, без отселения людей, которые в них проживают, заявил в интервью ТАСС глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.



Левкин сообщил, что на основе первых отзывов жителей, которые уже переехали в новые дома по программе реновации, а также на основе сформированных технических требований, которые уже используются при строительстве новых домов, в столице планируют создать Московский стандарт реновации.



Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.