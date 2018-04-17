«Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Аэропорт «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани,



По результатам испытания точность идентификации составила более 90%. Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала.



Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.