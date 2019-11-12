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Город (Москва и область)     12.11.2019 09:43

Дополнительная навигация появится на трех московских вокзалах к запуску МЦД

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Теги:  МЦД  вокзалы  метро  навигация 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Дополнительная навигация появится на Курском, Савеловоском и Белорусском вокзалах к запуску первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Сообщается, что к запуску МЦД-1 и МЦД-2 на трех вокзалах и возле них появится 290 элементов дополнительной навигации: стикеры, навигационные стойки и временные указатели. Они будут размещены на пути следования пассажира от близлежащих станций метро к конкретным платформам на вокзале, с которых будут отправляться поезда МЦД. Дополнительная навигация появится также в вестибюлях и на платформах вокзалов, возле вокзалов, и возле выходов со станций метро.

Также обновляется навигация и в московском метро. На 16 станциях, которые будут пересекаться с маршрутами МЦД-1 и МЦД-2 уже обновляли лайтбоксы и настенные указатели. Позднее заменят все карты метро на станциях и в подвижном составе, их заменят на совмещенную схему метро и первых двух диаметров.

Ранее сообщалось, что запуск двух первых маршрутов Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» запланирован на 21 ноября 2019 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  вокзалы  метро  навигация 

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