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Город (Москва и область)     26.09.2018 08:20

Дополнительные полосы появятся на Киевском шоссе в октябре

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Теги:  разметка  организация движения  Киевское шоссе 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительные полосы появятся в октябре на двух участках киевского шоссе, сообщает портал mos.ru.

Дополнительные полосы появятся по направлению в центр на участке от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова и на съезде и выезде из поселения Московский.

Введение дополнительных полос позволит ликвидировать так называемые «бутылочные горлышки» и увеличить скорость движения по Киевскому шоссе.


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Карта места

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Теги: 
разметка  организация движения  Киевское шоссе 

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