26 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительные полосы появятся в октябре на двух участках киевского шоссе, сообщает портал mos.ru.



Дополнительные полосы появятся по направлению в центр на участке от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова и на съезде и выезде из поселения Московский.



Введение дополнительных полос позволит ликвидировать так называемые «бутылочные горлышки» и увеличить скорость движения по Киевскому шоссе.