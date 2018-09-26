26 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительные полосы появятся в октябре на двух участках киевского шоссе, сообщает портал mos.ru.
Дополнительные полосы появятся по направлению в центр на участке от Родниковой улицы до улицы Адмирала Корнилова и на съезде и выезде из поселения Московский.
Введение дополнительных полос позволит ликвидировать так называемые «бутылочные горлышки» и увеличить скорость движения по Киевскому шоссе.
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