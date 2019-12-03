3 декабря. Mossovetinfo.ru – Дорожный комплекс Московской области подготовлен к зимнему сезону, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Алексея Гержика.



На расширенном заседании правительства региона Гержик сообщил, что к зимнему сезону для уборки региональных и муниципальных дорог подготовлено 4,3 тысячи единицы спецтехники, что составляет 98% от общего числа дорожной техники. Кроме того, подготовлено 1,1 миллиона тонн противогололедных материалов. Также Гержик заявил, что Мосавтодор обеспечен противогололедными материалами на весь зимний сезон.



Для контроля за уборкой дорог создан оперативный штаб. Помимо контроля за автодорогами штаб будет также отслеживать подготовку подъездных дорог к местам массового притяжения граждан, а также реагировать на их обращения на портале «Добродел»



Движение уборочной техники в Подмосковье будет дистанционно отслеживаться через региональную навигационно-информационную систему Московской области (РНИС). Вся техника региональных служб уже подключена к системе, муниципальная техника должна быть подключена к РНИС до 12 декабря.