Доставка блинов по Москве будет работать на фестивале «Московская Масленица»

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Впервые на фестивале «Московская Масленица», который в нынешнем году пройдет в столице с 9 по 18 февраля, блины можно будет не только приобрести в ресторанных шале на площадках, но и заказать с доставкой домой или в офис. Об этом ИА «Моссовет» /Mossovetinfo.ru/ сообщили в Оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».



«Для заказа блинов достаточно кликнуть на баннер с информацией о “Московской Масленице” на главной странице, после чего выбрать понравившийся ресторан. Минимальная сумма заказа составляет 300 рублей, а сама доставка осуществляется бесплатно. Оформить заказ можно из "корзины", следуя инструкции», - сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».



На фестивале, на 25 площадках по всему городу, гостей ждут яркие театрализованные представления, концерты, мастер-классы – ремесленные и кулинарные, – традиционные масленичные забавы, и, конечно же, широкий выбор самых вкусных блинов!