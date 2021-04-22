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Город (Москва и область)     22.04.2021 17:08

Доступ к электронной медицинское карте в Москве упрощен

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  электронная медицинская карта  доступ 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы упростили доступ к электронной медицинской карте, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Если ранее для доступа к электронной медкарте необходимо было пройти авторизацию, которая отнимала время, то с 22 апреля доступ к электронной медицинской карте получат все москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Нововведение касается 2,9 миллиона москвичей, которые имеют полные учетные записи на mos.ru. Для того, чтобы получить доступ к своей электронной медкарте, им достаточно просто выбрать соответствующую услугу на портале.

Если необходимо получить доступ к электронной медкарте ребенка, то данные о детях необходимо добавить в свой профиль.

В результате нововведения, доступ к электронной карте получат в общей сложности 5,2 миллиона человек - около 40% населения Москвы.

Чтобы получить полную учетную запись на портале mos.ru, необходимо пройти авторизацию на портале госуслуг, либо посетить центр «Мои документы»

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  электронная медицинская карта  доступ 

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