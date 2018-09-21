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Город (Москва и область)     21.09.2018 14:17

Доступ на парковку на Театральной площади ограничат до 25 сентября

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Теги:  парковка  Круг света  ограничения 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Доступ на парковку со шлагбаумом на Театральной площади ограничат с 21 по 23 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», сообщается на официальном сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Доступ на парковку будет ограничен с 19:30 до 23:00. В остальные часы парковка на Театральной площади будет работать в обычном режиме.

Ежегодный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве с 21 по 25 сентября на 7 площадках в разных районах столицы.


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Теги: 
парковка  Круг света  ограничения 

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