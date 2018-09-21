21 сентября. Mossovetinfo.ru – Доступ на парковку со шлагбаумом на Театральной площади ограничат с 21 по 23 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», сообщается на официальном сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Доступ на парковку будет ограничен с 19:30 до 23:00. В остальные часы парковка на Театральной площади будет работать в обычном режиме.
Ежегодный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве с 21 по 25 сентября на 7 площадках в разных районах столицы.
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