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Дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 марта
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29.03.2024, 20:07
Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год
29 марта — Mossovetinfo.ru —— Более 350 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в 2024 году в Москве в соответ...
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29.03.2024, 06:46
В Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля
29 марта — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидаютс...