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Город (Москва и область)     30.03.2024 07:54

Дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 марта

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Теги:  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

30 марта — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 30 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/c», – говорится в сообщении.

Ночью в области столбик термометра может опуститься до +2°С.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне Гидрометцентр России сообщил, что в Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

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