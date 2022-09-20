 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     20.09.2022 08:23

Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 20 сентября

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  погода  Московская область 

20 сентября. Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 20 сентября, атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит 13-15 градусов тепла, по области - от 12 до 17 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/c, местами порывы до 15 м/c.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  погода  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

08:52 Мнения Отменяются в регионах салюты и фейерверки как "неуместные"

08:37 В России ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

08:23 Город (Москва и область) Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 20 сентября

07:48 Город (Москва и область) Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

13:00 Происшествия Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Тайване

Актуальные материалы

15:58 Город (Москва и область) Общая явка на муниципальные выборы в Москве составила 33,9 процента

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru