Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 20 сентября

20 сентября. Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 20 сентября, атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.



Температура воздуха в Москве составит 13-15 градусов тепла, по области - от 12 до 17 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/c, местами порывы до 15 м/c.