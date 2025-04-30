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Город (Москва и область)     04.05.2025 08:47

Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 4 мая

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Теги:  Москва  погода  Гидрометцентр  Московская область 

4 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, 4 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столице будет 17-19 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 9 градусов.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В понедельник в Москве - плюс 9-11 ночью и 13-15 градусов днем, затем будет понижение температуры, дневные значения составят около 10 градусов до пятницы, а ночные - от 1 до 5 градусов тепла. Даже не исключены и еще понижения. В ночь на вторник не исключены понижения до нулевой отметки. Температура будет ниже нормы на 4 градуса в рабочие дни недели, , сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Теги: 
Москва  погода  Гидрометцентр  Московская область 

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