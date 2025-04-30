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04.05.2025, 08:47
Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 4 мая
4 мая — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и Московской облас...
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Город (Москва и область)
02.05.2025, 10:48
Более 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды в Подмосковье - губернатор
2 мая — Mossovetinfo.ru — 2 мая более 200 аварийных бригад в Московской области —коммунальные службы вместе с МЧС — за...
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Город (Москва и область)
30.04.2025, 08:36
1-2 мая в Москве выпадет около половины от всего месячного объема осадков
30 апреля — Mossovetinfo.ru — За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесно...