Дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июня

7 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 7 июня, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.



«Переменная облачность. Кратковременный дождь. Местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/c», – говорится в сообщении.