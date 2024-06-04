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Город (Москва и область)     07.06.2024 08:30

Дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июня

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Теги:  погода  Гидрометцентр  Московская область  Москва 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 7 июня, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

«Переменная облачность. Кратковременный дождь. Местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/c», – говорится в сообщении.

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  Московская область  Москва 

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