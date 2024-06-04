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Дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июня
7 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятн...
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05.06.2024, 12:25
Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва
5 июня — Mossovetinfo.ru — 5 июня на заседании Мосгордумы назначены выборы депутатов Московской городской Думы вось...
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04.06.2024, 08:59
Открыт пешеходный переход между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская - Собянин
4 июня — Mossovetinfo.ru — В понедельник открыт пешеходный переход между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская, «время ...