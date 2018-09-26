26 сентября. Mossovetinfo.ru – На маршрутах, которые «Аэроэкспресс» осуществляет в московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, другие перевозчики не смогут работать до 2030 года, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Алину Бисембаеву.



По словам Бисембаевой, соглашение о транспортном обслуживании населения между «Аэроэкспрессом», Министерством транспорта Москвы и министерством транспорта Подмосковья было заключено в 2015 году сроком на 15 лет. В связи с этим другие перевозчики могут рассматриваться только как перевозчики к новым терминалам аэропорта Шерметьево, на других маршрутах Аэроэкспресса они работать не могут.



Ранее сообщалось, что РЖД выступили с предложением передать им право на перевозки пассажиров в аэропорт Шереметьево. Предложение РЖД связано со вводом в строй нового пассажирского терминала B и планируемым вводом в строй терминала С1. Суммарный пассажиропоток двух новых терминалов составит 40 миллионов пассажиров в год. При этом добраться до новых терминалов можно только на автомобиле. Поезда «Аэроэкспресса», доставляющие пассажиров в Шереметьево, привозят их только к терминалам D, E и F, суммарный пассажиропоток которых составляет 35 миллионов пассажиров в год.



В связи с этим в РЖД предложили продлить железнодорожную ветку до новых терминалов, однако при этом передать компании право на перевозку пассажиров в Шерметьево, чтобы компенсировать затраты на строительство.