26 сентября. Mossovetinfo.ru – На маршрутах, которые «Аэроэкспресс» осуществляет в московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, другие перевозчики не смогут работать до 2030 года, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Алину Бисембаеву.
По словам Бисембаевой, соглашение о транспортном обслуживании населения между «Аэроэкспрессом», Министерством транспорта Москвы и министерством транспорта Подмосковья было заключено в 2015 году сроком на 15 лет. В связи с этим другие перевозчики могут рассматриваться только как перевозчики к новым терминалам аэропорта Шерметьево, на других маршрутах Аэроэкспресса они работать не могут.
Ранее сообщалось, что РЖД выступили с предложением передать им право на перевозки пассажиров в аэропорт Шереметьево. Предложение РЖД связано со вводом в строй нового пассажирского терминала B и планируемым вводом в строй терминала С1. Суммарный пассажиропоток двух новых терминалов составит 40 миллионов пассажиров в год. При этом добраться до новых терминалов можно только на автомобиле. Поезда «Аэроэкспресса», доставляющие пассажиров в Шереметьево, привозят их только к терминалам D, E и F, суммарный пассажиропоток которых составляет 35 миллионов пассажиров в год.
В связи с этим в РЖД предложили продлить железнодорожную ветку до новых терминалов, однако при этом передать компании право на перевозку пассажиров в Шерметьево, чтобы компенсировать затраты на строительство.
16:28 Город (Москва и область) Мотофестиваль пройдет в Москве 13 октября
16:21 Город (Москва и область) Победителей архитектурного конкурса по реновации объявили в Москве
15:26 Город (Москва и область) Другие перевозчики не смогут работать на маршрутах «Аэроэкспресса» до 2030 года
14:23 Власть Госдума приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе
13:44 В России Правительство утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 года
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития