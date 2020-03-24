24 марта. Mossovetinfo.ru – Два корпуса НИИ имени Склифосовского перепрофилировали для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщается на портале mos.ru.
В перепрофилированных корпусах появились защитные конструкции, герметичные проходы, модернизированная вентиляционная система, а также видеонаблюдение. Для работы с пациентами, заразившимися коронавирусом, сформированы мультидисциплинарные врачебные бригады, которые состоят из анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, пульмонологов, эпидемиологов и инфекционистов.
Перепрофилированные отделения полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием, медикаментами, а также средствами индивидуальной защиты.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, отделения для пациентов с подозрением на коронавирус открыты в семи городских больницах.
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