13 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставили на торги два бывших купеческих дома в Таганском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
Два двухэтажных здания расположены в Съезжинском переулке, в шаговой доступности от станции метро «Площадь Ильича». Здания являются выявленными объектами культурного наследия. Новый собственник обязан будет в восьмимесячный срок провести работы по восстановлению зданий.
По предварительным оценкам, стоимость работ по восстановлению купеческих домов может составить 90,8 миллиона рублей.
14:25 В мире Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Мексика и Канада
13:53 Общество Федеральное бюро «Яблока» 15 июня обсудит участие партии выборах мэра Москвы
13:14 Город (Москва и область) Потепление до 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе
12:57 Город (Москва и область) Два купеческих дома в Таганском районе выставлены на торги
12:04 В России Путин: туристы должны захотеть вернуться в Россию после ЧМ-2018
09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018
22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве
22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве
08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group
09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос