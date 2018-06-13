Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.06.2018 12:57

Два купеческих дома в Таганском районе выставлены на торги

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  недвижимость  торги  объекты культурного наследия 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставили на торги два бывших купеческих дома в Таганском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Два двухэтажных здания расположены в Съезжинском переулке, в шаговой доступности от станции метро «Площадь Ильича». Здания являются выявленными объектами культурного наследия. Новый собственник обязан будет в восьмимесячный срок провести работы по восстановлению зданий.

По предварительным оценкам, стоимость работ по восстановлению купеческих домов может составить 90,8 миллиона рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
недвижимость  торги  объекты культурного наследия 

Возврат к списку

Лента новостей

14:25 В мире Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Мексика и Канада

13:53 Общество Федеральное бюро «Яблока» 15 июня обсудит участие партии выборах мэра Москвы

13:14 Город (Москва и область) Потепление до 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

12:57 Город (Москва и область) Два купеческих дома в Таганском районе выставлены на торги

12:04 В России Путин: туристы должны захотеть вернуться в Россию после ЧМ-2018

Актуальные материалы

09:15 Общество Более 600 бесплатных экскурсий пройдет в Москве во время ЧМ-2018

22:50 Город (Москва и область) ЧМ-2018: бесплатные автобусы для болельщиков в Москве

22:35 Город (Москва и область) ЧМ-2018: какие улицы перекрыты в Москве

08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group

09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru