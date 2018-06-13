13 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставили на торги два бывших купеческих дома в Таганском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Два двухэтажных здания расположены в Съезжинском переулке, в шаговой доступности от станции метро «Площадь Ильича». Здания являются выявленными объектами культурного наследия. Новый собственник обязан будет в восьмимесячный срок провести работы по восстановлению зданий.



По предварительным оценкам, стоимость работ по восстановлению купеческих домов может составить 90,8 миллиона рублей.