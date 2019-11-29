29 ноября. Mossovetinfo.ru – Два новых снегосплавных пункта построят в Москве строительство планируется начать в 2020 году, сообщается на портале mos.ru.



Один пункт будет построен в 1-м Магистральном тупике в Северном административном округе, второй - на 2-й улице Энтузиастов в Восточном административном округе. Ранее в САО и ВАО снегосплавных пунктов не было.



Строительство снегосплавных пунктов позволит своевременно убирать снег с проезжей части, что приведет к увеличению интенсивности и безопасности транспортных потоков. Кроме того, подобные сооружения позволяют существенно сократить количество загрязняющих веществ, которые попадают в Москву-реку и Яузу.