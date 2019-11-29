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Город (Москва и область)     29.11.2019 13:30

Два новых снегосплавных пункта планируется построить в Москве

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Теги:  строительство  снегосплавные пункты  экология  уборка снега 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Два новых снегосплавных пункта построят в Москве строительство планируется начать в 2020 году, сообщается на портале mos.ru.

Один пункт будет построен в 1-м Магистральном тупике в Северном административном округе, второй - на 2-й улице Энтузиастов в Восточном административном округе. Ранее в САО и ВАО снегосплавных пунктов не было.

Строительство снегосплавных пунктов позволит своевременно убирать снег с проезжей части, что приведет к увеличению интенсивности и безопасности транспортных потоков. Кроме того, подобные сооружения позволяют существенно сократить количество загрязняющих веществ, которые попадают в Москву-реку и Яузу.


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Карта места

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Теги: 
строительство  снегосплавные пункты  экология  уборка снега 

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