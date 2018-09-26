26 сентября. Mossovetinfo.ru – На завершившемся в Москве фестивале «Круг света» было установлено сразу два новых рекорда, попавших в книгу рекордов Гинесса, сообщает портал mos.ru.
Во время представления «Карнавал света», проводившегося на гребном канале в Крылатском, были установлены рекорды по самому большому числу одновременно зажженных горелок (162 штуки) и по размеру самой большой проекции на водную поверхность (3099,4 квадратного метра). Ранее фестиваль уже дважды попадал в книгу рекордов Гинесса, ставив рекорды в номинациях «Самая большая видеопроекция» и «Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения».
Традиционный фестиваль «Круг света» прошел с 21 по 25 сентября на 7 площадках в Москве. Масштабные светомузыкальные шоу фестиваля посетили около 4 миллионов зрителей.
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