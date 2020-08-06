6 августа. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве будут достроены два участка Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, будут достроены участки от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская» и от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская». Это еще три новых станции и 6,5 километров новых линий.
С начала года в Москве уже построено шесть станций и 15,6 километров линий метро.
Заммэра отметил, что строительство Большой кольцевой линии является приоритетным проектом развития сети метрополитена, хотя развитию и расширению других линий также уделяется внимание. До конца 2023 года в Москве планируется построить 38 новых станций метро, 89 километров линий и пять электродепо для обслуживания поездов. Это позволит обеспечить метро в шаговой доступности для подавляющего большинства москвичей.
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