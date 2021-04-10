Два вокзала Москвы вошли в число лучших в Европе

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Два московских вокзала вошли в число лучших в Европе. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Казанский вокзал разделил четвертое место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal из столицы Нидерландов, Курский вокзал занял шестое место в рейтинге.



Первое место в рейтинге занял главный вокзал Лейпцига, второе – главный вокзал Вены, третье – лондонский вокзал Сент-Панкрас.



Рейтинг составила международная неправительственная организация Consumer Choice Center. В РЖД отметили, что при составлении рейтинга учитывается множество факторов, в том числе пассажиропоток, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, навигацию, наличие магазинов и ресторанов, близость гостиниц и общественного транспорта и другое.



В прошлом году Казанский вокзал также вошел в ТОП-10 лучших вокзалов Европы, заняв 9 место.