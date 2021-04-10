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Город (Москва и область)     10.04.2021 12:12

Два вокзала Москвы вошли в число лучших в Европе

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Теги:  вокзалы  РЖД 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Два московских вокзала вошли в число лучших в Европе. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Казанский вокзал разделил четвертое место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal из столицы Нидерландов, Курский вокзал занял шестое место в рейтинге.

Первое место в рейтинге занял главный вокзал Лейпцига, второе – главный вокзал Вены, третье – лондонский вокзал Сент-Панкрас.

Рейтинг составила международная неправительственная организация Consumer Choice Center. В РЖД отметили, что при составлении рейтинга учитывается множество факторов, в том числе пассажиропоток, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, навигацию, наличие магазинов и ресторанов, близость гостиниц и общественного транспорта и другое.

В прошлом году Казанский вокзал также вошел в ТОП-10 лучших вокзалов Европы, заняв 9 место.

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Карта места

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Теги: 
вокзалы  РЖД 

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