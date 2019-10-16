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Город (Москва и область)     16.10.2019 17:18

Две конечные станции автобусов и троллейбусов построят в Москве

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Теги:  общественный транспорт  автобусы  троллейбусы  строительство 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Дизайн-проект двух конечных станций наземного общественного транспорта утвердили в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Конечная станция автобусов будет построена в районе Марфино, на Гостиничной улице недалеко от станции Окружная Савеловского направления МЖД. Площадь станции составит около 300 квадратных метров.

Двухэтажная конечная станция для троллейбусов будет построена в составе ТПУ на улице Озерная, в районе Очаково-Матвеевское.

По словам Кузнецова, обе остановки будут выполнены в цветах «Мосгортранса», их фасады отделают плиткой белого и синего цветов, а цоколи – плиткой серого цвета. В зданиях будут предусмотрены места для отдыха водителей, комнаты для диспетчеров и помещения для обслуживания транспорта.


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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  автобусы  троллейбусы  строительство 

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