16 октября. Mossovetinfo.ru – Дизайн-проект двух конечных станций наземного общественного транспорта утвердили в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.



Конечная станция автобусов будет построена в районе Марфино, на Гостиничной улице недалеко от станции Окружная Савеловского направления МЖД. Площадь станции составит около 300 квадратных метров.



Двухэтажная конечная станция для троллейбусов будет построена в составе ТПУ на улице Озерная, в районе Очаково-Матвеевское.



По словам Кузнецова, обе остановки будут выполнены в цветах «Мосгортранса», их фасады отделают плиткой белого и синего цветов, а цоколи – плиткой серого цвета. В зданиях будут предусмотрены места для отдыха водителей, комнаты для диспетчеров и помещения для обслуживания транспорта.