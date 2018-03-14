Две новые дороги построят между Минским и Боровским шоссе

14 марта. Mossovetinfo.ru - Две четырехполосные дороги соединят Минское и Боровское шоссе. Об этом сообщил заместить мэра Москвы Марат Хуснуллин, чьи слова приводит сайт Стройкомплекса.



Четырехполосная дорога (по две в каждую сторону) длиной 6,6 километра. станет продолжением десятиполосной магистрали Солнцево – Бутово – Видное. Она соединит станцию метро «Рассказовка» с железнодорожными платформами Мичуринец и Внуково, выводя автомобильный транспорт на Минское шоссе.



Еще одна четырехполосная дорога 2,2 километра соединит Боровское шоссе с платформой Мичуринец западнее деревни Рассказовка.



По новым дорогам будет курсировать городской общественный транспорт.