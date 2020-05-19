19 мая. Mossovetinfo.ru – Две пациентки в возрасте 101 года были выписаны из московской Городской клинической больницы № 52 после излечения от коронавируса, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.



Одна из пациенток поступила в больницу с двусторонней пневмонией, а также сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Женщина провела одни сутки в реанимации, затем заболевание проходило в среднетяжелой форме. В больнице она провела 14 дней.



Вторая пациентка, по словам врачей, обладает крепким, для своего возраста, здоровьем, ее состояние удалось стабилизировать без применения интенсивной терапии, организм быстро справился с коронавирусом.



После выписки обе пациентки направлены Госпиталь для ветеранов войны №2, где проходят восстановительное лечение.