6 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве отреставрировали скульптуры «Земля» и «Вода» авторства известного архитектора и художника, создателя монумента «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, сообщает портал mos.ru.



Скульптуры «Земля» и «Вода» были выполнены по эскизам Мухиной ее учениками уже после смерти художницы. В середине 60-х годов они были установлены на территории спорткомплекса «Лужники» у входа на Фестивальную площадь со стороны Лужнецкой набережной. Монументы являются объектами культурного наследия федерального значения.



Реставрация скульптур проходила прямо на Лужнецкой набережной в течение четырех месяцев. В ходе работ были усилены каркасы скульптур, заделаны повреждения металла, восстановлены утраченные элементы композиций. Гранитные блоки оснований очистили, заделали сколы и трещины, укрепили межблочные швы специальным составом. Фундаменты оснований были усилены. После этого сами скульптуры и гранитные постаменты были покрыты специальным составом, который должен уберечь их от негативного воздействия окружающей среды. Все работы проводились под контролем специалистов Мосгорнаследия.