22 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 24 октября, поезда МЦК, следующие против часовой стрелки, будут без остановки проезжать станции Коптево и Балтийская, сообщает департамент транспорта Москвы.



Станции частично закроют из-за строительства участков Северно-Восточной хорды.



Чтобы добраться до станций Коптево и Балтийская пассажиры могут доехать до станции Стрешнево и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.