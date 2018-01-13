Движение на Дмитровском шоссе ограничат из-за строительства метро‍

Движение на участке Дмитровского шоссе будет ограничено из-за строительства участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.



Как сообщили в транспортном комплексе столицы, с 15 января по 30 мая движение будет ограничено от дома 70 до пересечения с Бескудниковским бульваром.



Движение будет ограничено по одной полосе в каждую сторону.