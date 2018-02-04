Движение на Филевской линии после падения дерева было оперативно восстановлено

4 февраля. Mossosetinfo.ru – В воскресенье, ориентировочно с 8:00 до — 8:30, на Филёвской линии метро «из-за падения дерева с городской территории» прерывалось движение от Пионерской до Кунцевской.



«8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график», сообщил Официальный твиттер-аккаунт Московского метрополитена по оперативному информированию о работе метро @MetroOperativno .