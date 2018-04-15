15 апреля. Mossovetinfo.ru – Работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия на Фрунзенской набережной от Крымского моста до Хамовнического Вала завершены досрочно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Движение для автомобилистов полностью открыто. Участок набережной планироволось перекрывать с 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля, однако уже с 10:00 15 апреля проезд для автомобилистов был открыт.
Теперь по технологии необходимо выждать 2 недели, посте чего на новом полотне будет нанесена горизонтальная дорожная разметка.
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