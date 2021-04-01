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Город (Москва и область)     01.04.2021 10:01

Движение на семи улицах Москвы станет односторонним

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Теги:  организация движения  одностороннее движение 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Участки семи улиц в Москве станут односторонними по просьбам местных жителей, сообщается на портале mos.ru.

Встречные разъезды на узких улицах доставляют много проблем местным жителям. Превращение улиц в односторонние поможет создать 252 дополнительных парковочных места.

Односторонними станут:

— участок улицы Добролюбова от дома 2, строения 1 до проезда Добролюбова (50 машино-мест);

— участок 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого (52 машино-места);

— Проектируемый проезд № 2263 от улицы Полбина до Шоссейной (53 машино-места);

— Проектируемый проезд № 765 от улицы Перервы до Люблинской (47 машино-мест);

— участок Спортивной улицы от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой (31 машино-место);

— участок улицы Клочкова от Кутузовского проспекта до дома 2 (19 машино-мест);

— участок Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до дома 34. Одностороннее движение здесь необходимо для обеспечения проезда — его ширина составляет всего 3,6 метра.

Кроме того, на участке Олонецкого проезда от улицы Менжинского до Староватутинского проезда изменится направление одностороннего движения, а участок Проектируемого проезда № 6334 от дома 15, корпуса 29 на набережной Академика Туполева до улицы Радио станет двусторонним. Эти меры позволят улучшить транспортную ситуацию и избежать перепробега.

О том, когда вступят в силу данные изменения станет известно позже.


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Карта места

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Теги: 
организация движения  одностороннее движение 

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