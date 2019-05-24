24 мая. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта в районах Дорогомилово и Филевский парк изменится в субботу и воскресенье 25 и 26 мая в связи с закрытием участка Филевской линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Ранее сообщалось, что 25 и 26 мая в связи с реконструкцией наземной части Филевской линии метро, для пассажиров закроют участок линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». Для пассажиров будут запущены компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2.



Для обеспечения работы компенсационных автобусных маршрутов на Большой Дорогомиловской улице от улицы Раевского до площади Киевского Вокзала будет организована временная выделенная полоса для общественного транспорта. Кроме того, будут запрещены правые повороты с Большой Дорогомиловской улицы во 2-й Брянский переулок и на площадь Киевского Вокзала.



Также вводится запрет на остановку на участке Украинского бульвара от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, на участке улицы Барклая от Большой Филевской до Сеславинской улицы, на набережной Тараса Шевченко и на разворотной площадке на Новозаводской улице.



Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда и не препятствовать проезду общественного транспорта.



Ранее сообщалось, что в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии 25 и 26 мая изменится схема движения на юго-востоке Москвы.