31 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по улице Перерва в районе Люблино перекроют в понедельник, 4 ноября, в связи с проведением демонстрации и митинга «Русский марш», сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Улица будет перекрыта с 11:00 до 18:00 на участке от дома 62 до памятника «Солдату Отечества» на Люблинской улице.
Ранее стало известно, что префектура Юго-Восточного административного округа согласовала проведение демонстрации и митинга «Русский марш» 4 ноября. Шествие пройдет по улице Перерва, митинг состоится возле памятника «Солдату Отечества». Предположительное число участников – до 3 тысяч человек. Акция пройдет с 13:00 до 17:00.
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