31 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по улице Перерва в районе Люблино перекроют в понедельник, 4 ноября, в связи с проведением демонстрации и митинга «Русский марш», сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Улица будет перекрыта с 11:00 до 18:00 на участке от дома 62 до памятника «Солдату Отечества» на Люблинской улице.



Ранее стало известно, что префектура Юго-Восточного административного округа согласовала проведение демонстрации и митинга «Русский марш» 4 ноября. Шествие пройдет по улице Перерва, митинг состоится возле памятника «Солдату Отечества». Предположительное число участников – до 3 тысяч человек. Акция пройдет с 13:00 до 17:00.