6 июня. Mossovetinfo.ru – Движение по Боровскому шоссе в Москве открыли после окончания строительства станции метро «Новопеределкино».
Запуск движения произвел мэр Москвы Сергей Собянин. Также Собянин открыл пешеходный мост в районе станции «Новопеределкино». Ранее движение по Боровскому шоссе было частично ограничено, в связи со строительством станции.
После открытия движения мэр Москвы осмотрел готовность станции «Новопеределкино» и сообщил, что Калининско-Солнцевская линия будет продлена до аэропорта Внуково.
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