6 июня. Mossovetinfo.ru – Движение по Боровскому шоссе в Москве открыли после окончания строительства станции метро «Новопеределкино».



Запуск движения произвел мэр Москвы Сергей Собянин. Также Собянин открыл пешеходный мост в районе станции «Новопеределкино». Ранее движение по Боровскому шоссе было частично ограничено, в связи со строительством станции.



После открытия движения мэр Москвы осмотрел готовность станции «Новопеределкино» и сообщил, что Калининско-Солнцевская линия будет продлена до аэропорта Внуково.