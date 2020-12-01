 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     01.12.2020 16:12

Движение по двум линиям метро временно ограничат с 12 по 22 декабря

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  Солнцевская линия  ограничения 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение по Большой кольцевой линии и Солнцевской линии метро будет временно ограничено с 12 по 22 декабря в связи с подготовкой к открытию новых станций БКЛ, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В указанный период станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии будут закрыты. На участке от станции «ЦСКА» до станции «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенными интервалами, а на участке «ЦСКА» - «Деловой центр» движения поездов не будет.

На Солнцевской линии в указанный период поезда от станции «Рассказовка» после станции «Парк Победы» будут ходить только до станции «Деловой центр», которая станет временной конечной.

На время ограничений будет запущен бесплатный компенсационный автобус, который будет следовать от станции МЦК «Хорошево» через станцию метро «Полежаевская» до станции «ЦСКА».

Ранее сообщалось, что в декабре для пассажиров откроют три новые станции БКЛ: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская»


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  Солнцевская линия  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

16:12 Город (Москва и область) Движение по двум линиям метро временно ограничат с 12 по 22 декабря

15:58 В России Россия разрабатывает свою вакцину от ВИЧ - Роспотребнадзора

14:36 Общество Синоптики прогнозируют снежный покров в Москве на Новый год

13:49 Происшествия Пожар произошел в МПГУ на проспекте Вернадского

13:42 Мнения Венедиктов: экстремизма в интервью Навального нет, но судили и за меньшее

Актуальные материалы

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru