1 декабря. Mossovetinfo.ru – Движение по Большой кольцевой линии и Солнцевской линии метро будет временно ограничено с 12 по 22 декабря в связи с подготовкой к открытию новых станций БКЛ, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В указанный период станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии будут закрыты. На участке от станции «ЦСКА» до станции «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенными интервалами, а на участке «ЦСКА» - «Деловой центр» движения поездов не будет.
На Солнцевской линии в указанный период поезда от станции «Рассказовка» после станции «Парк Победы» будут ходить только до станции «Деловой центр», которая станет временной конечной.
На время ограничений будет запущен бесплатный компенсационный автобус, который будет следовать от станции МЦК «Хорошево» через станцию метро «Полежаевская» до станции «ЦСКА».
Ранее сообщалось, что в декабре для пассажиров откроют три новые станции БКЛ: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская»
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