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Город (Москва и область)     12.09.2022 08:08

Движение по Тверской улице открыто после празднования дня города

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Теги:  дорожное движение  перекрытия 

12 сентября. Mossovetinfo.ru — Тверская улица открыта для движения транспорта. 10 и 11 сентября участок Тверской улицы был пешеходным — там проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Сняты и другие ограничения, связанные с проведением Дня города.

С 8 сентября был закрыт для движения участок Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховая, прилегающие переулки, а также участок улицы Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская).

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Карта места

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Теги: 
дорожное движение  перекрытия 

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