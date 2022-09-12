Движение по Тверской улице открыто после празднования дня города

12 сентября. Mossovetinfo.ru — Тверская улица открыта для движения транспорта. 10 и 11 сентября участок Тверской улицы был пешеходным — там проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Сняты и другие ограничения, связанные с проведением Дня города.



С 8 сентября был закрыт для движения участок Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховая, прилегающие переулки, а также участок улицы Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская).