Движение поездов на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» приостановят 21 января на сутки

13 января, Mossovetinfo.ru - С 3:00 21 января до 3:00 22 января в выходные дни приостановят движение поездов на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» на период строительства тоннеля под путями станции «Тестовская», сообщает пресс-служба МЖД.



Станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина» будут временно закрыты.



Отмечается, что в течение суток «Ласточки» на МЦК будут следовать с интервалом восемь минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до «Хорошево», а по часовой - до «Крымской».