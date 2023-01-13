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Город (Москва и область)     13.01.2023 11:12

Движение поездов на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» приостановят 21 января на сутки

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Теги:  МЦК  21 января  станции  закрытие 

13 января, Mossovetinfo.ru - С 3:00 21 января до 3:00 22 января в выходные дни приостановят движение поездов на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» на период строительства тоннеля под путями станции «Тестовская», сообщает пресс-служба МЖД.

Станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина» будут временно закрыты.

Отмечается, что в течение суток «Ласточки» на МЦК будут следовать с интервалом восемь минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до «Хорошево», а по часовой - до «Крымской».

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Теги: 
МЦК  21 января  станции  закрытие 

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