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Город (Москва и область)     17.02.2023 08:07

Движение поездов приостановили от «Нижегородской» до «Электрозаводской» розовой ветки метро до 19 февраля

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Теги:  БКЛ  метро  интеграция 

17 февраля, Mossovetinfo.ru - 17-19 февраля не будут ходить поезда между станциями «Нижегородская» и «Электрозаводская» Некрасовской линии столичного метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«17, 18 и 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская». Станция «Нижегородская» продолжит работать», - говорится в сообщении.

В горадминистрации сообщают, что остановка движения поездов необходима для интеграции всех инженерных систем последних девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и участка от «Нижегородской» до «Электрозаводской», который с 20 февраля войдет в состав БКЛ.

Станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» строились как часть БКЛ, но временно работали в составе розовой ветки, отмечает Дептранс.

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Теги: 
БКЛ  метро  интеграция 

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