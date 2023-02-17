Движение поездов приостановили от «Нижегородской» до «Электрозаводской» розовой ветки метро до 19 февраля

17 февраля, Mossovetinfo.ru - 17-19 февраля не будут ходить поезда между станциями «Нижегородская» и «Электрозаводская» Некрасовской линии столичного метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«17, 18 и 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская». Станция «Нижегородская» продолжит работать», - говорится в сообщении.



В горадминистрации сообщают, что остановка движения поездов необходима для интеграции всех инженерных систем последних девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и участка от «Нижегородской» до «Электрозаводской», который с 20 февраля войдет в состав БКЛ.



Станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» строились как часть БКЛ, но временно работали в составе розовой ветки, отмечает Дептранс.