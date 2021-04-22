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Город (Москва и область)     22.04.2021 09:56

Движение транспорта ограничат в Москве 23-24 апреля из-за подготовки к параду

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Теги:  Парад Победы  военная техника  передислокация  ограничения движения 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — В связи с подготовкой к параду и передислокацией военной техники 23 и 24 апреля в Москве ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

С 22:00 часов 23 апреля до 02:00 часов 24 апреля возможно перекрытие движения транспорта по внутренней стороне МКАД (от Минского шоссе до Рублевского шоссе), Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники. Движение будет открываться по мере прохождения колонн военной техники.

24 апреля с 04:00 до 07:00 часов будет ограничено движение транспорта по улицам: 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до улицы Мневники в сторону улицы Мневники).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Парад победы в этом году состоится в обычном формате. В свою очередь, военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев сообщил, что 29 апреля и 4 мая пройдут ночные репетиции парада, а 7 мая - генеральная репетиция.

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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  военная техника  передислокация  ограничения движения 

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