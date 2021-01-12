12 января. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта будет ограничено с 21 января по 9 февраля в районе участка Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки», который закроют для пассажиров с 23 января по 8 февраля, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения ЦОДД.



Ограничения движения транспорта в районе закрытых станций будет организовано для беспрепятственного проезда общественного транспорта и компенсационных автобусов.



Для проезда городского транспорта будут организованы обособленные выделенные полосы общей протяженностью порядка 9 км на следующих участках:



- улицы Профсоюзной от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая;

- улицы Профсоюзной от остановки «Метро Беляево» до улицы Миклухо-Маклая (в направлении центра);

- улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (в направлении улицы Профсоюзная);

- улицы Гарибальди от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская в каждом направлении;

- улицы Гарибальди от д. 23 до улицы Профсоюзная.



Проезд по этим полосам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Проезд такси будет запрещен.



Обращаем внимание водителей, что действующая полоса для городского транспорта на улице Профсоюзная будет расширена до двух полос. Для движения автомобилистов останется по одной полосе в каждом направлении.



Кроме того, личному автотранспорту нельзя будет проехать по следующим участкам:



- улицы Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзная до д. 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина);

- дублеру улицы Профсоюзная от д. 98к1 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съездов с улицы Профсоюзная в районе д. 98к1;

- боковому проезду улицы Профсоюзная в районе д. 85к1 и д. 39/25.



Кроме того, личному автотранспорту будет запрещен выезд из следующих дворов



- от домов №№ 98к1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзная;

- от домов №№ 43к1, 55, 73, 83к3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзная;

- выезды с АЗС в районе д.67Ас1 и д. 84Ас1;

- от домов №№ 27к4, 29к4, 31с1 на улицу Гарибальди.



Автомобилистам запретят следующие маневры:



- правый поворот с улицы Профсоюзная на Хлебобулочный проезд;

- развороты на улице Профсоюзная в районе д. 47 и д. 77;

- выезд с улицы Академика Полякова на улицу Профсоюзная;

- правый поворот с улицы Профсоюзная (при движении в сторону центра) на улицу Гарибальди;

- левый поворот с улицы Новочеремушкинская на улицу Гарибальди в сторону улицы Профсоюзная.



Временно нельзя будет парковаться на следующих участках:



- улице Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (при движении в сторону улицы Профсоюзная);

- дублере улицы Профсоюзная от д. 98к1 до улицы Миклухо-Маклая (включая съезды);

- боковом проезде улицы Профсоюзная в районе д. 85к1 и вл. 39/25;

- улице Гарибальди от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская (в обоих направлениях);

- улице Новочеремушкинская в районе д. 58;

- улице Профсоюзная в районе д. 66с1.



Кроме того, с трех до двух полос ограничат движение по улице Профсоюзная при движении в сторону области перед пересечением с улицей Гарибальди, а также с трех до четырех сократят количество полос на участке улицы Профсоюзная от остановки «Метро Беляево» до улицы Миклухо-Маклая при движении в сторону центра. Съезд с дублера улицы Профсоюзная в районе д. 98к1 на это время станет односторонним.



Водителей просят заранее заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Вся информация передана в Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале. Также информация будет размещена на электронных дорожных табло.



За дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить Ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурить экипажи Дорожного патруля ЦОДД. При необходимости они будут принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек.