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Город (Москва и область)     21.04.2021 14:54

Движение в ЮВАО ограничат из-за закрытия участка метро

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Теги:  метро  закрытие метро  организация движения  ограничение движения 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — На юго-востоке Москвы с 30 апреля по 24 мая будет ограничено движение наземного транспорта в связи с закрытием участка Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

В связи с закрытием участка метро, для пассажиров будут запущены компенсационные автобусы КМ с остановками у закрытых станций метро. Для организации их беспрепятственного проезда, а также приоритетного проезда общественного транспорта будут организованы 9,3 километра временных выделенных полос. Проехать по ним сможет только наземный общественный транспорт, такси ими пользоваться не смогут.

Кроме того, в районе закрытых станций изменится схема движения: будет запрещен проезд личного транспорта по ряду улиц, на некоторых улицах запретят определенные маневры, паять участков улиц станут односторонними, будет перекрыт ряд выездов из дворов, на отдельных улицах запретят парковку.

Подробнее об изменениях схемы движения и маршрутах автобусов КМ можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Дубровка» до станции «Волжская».

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Карта места

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Теги: 
метро  закрытие метро  организация движения  ограничение движения 

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