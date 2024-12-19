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Город (Москва и область)
24.12.2024, 08:47
Единая медицинская справочная служба Москвы приняла более 51,4 млн обращений за 4 года
24 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 51,4 миллиона звонков поступило на линию единой медицинской справочной службы ст...
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Город (Москва и область)
20.12.2024, 07:16
Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 декабря
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами гололед и гололедица и до 2 гра...
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Город (Москва и область)
19.12.2024, 12:35
Более 6 тысяч артефактов найдено на территории будущего строительства жилого квартала Nicole рядом с Кремлем
19 декабря — Mossovetinfo.ru — На территории строительства жилого квартала класса deluxe Nicole рядом с Кремлем завершилс...