Единая медицинская справочная служба Москвы приняла более 51,4 млн обращений за 4 года

24 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 51,4 миллиона звонков поступило на линию единой медицинской справочной службы столицы за 4 года, из них 7,4 миллиона обработано только в 2024 году. Виртуальный помощник обрабатывает 50% обращений, а также выполняет функции ассистента. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.



«Линия единой медицинской справочной службы - одна из самых востребованных в общегородском контакт-центре. Обратиться на короткий номер 122, чтобы вызвать врача или задать вопрос о получении медицинских услуг, можно круглосуточно как с домашнего, так и с мобильного телефона. За четыре года работы на линию поступило более 51,4 миллиона звонков жителей, из них 7,4 миллиона - в этом году», - говорится в сообщении.



«Всего в распоряжении голосового ассистента есть 12 тем, по которым он способен предоставить проверенную информацию без помощи оператора. Искусственный интеллект непрерывно обучается», - уточняется в сообщении.



Единая медицинская справочная служба Москвы принимает звонки как через операторов, так и используя искусственный интеллект. Виртуальный помощник обрабатывает 50% обращений, а также выполняет функции ассистента. Он может вызвать врача на дом, записать на процедуру, перенести или отменить запись, а также консультировать по вакцинации и прикреплению к поликлинике.



Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление», которые реализуются с 2019 года.