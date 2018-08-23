23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве планируют создать единую цифровую платформу для застройщиков, сообщил журналистам начальник управления информационно-аналитического отдела столичного департамента градостроительной политики Андрей Курилов.



По словам Курилова, в настоящее время городские власти изучают опыт создания подобных сервисов в других странах, в частности в Китае и Сингапуре. Проект создания в Москве подобной платформы прорабатывается совместно департаментом градостроительной политики и департаментом информационных технологий Москвы.



Курилов подчеркнул, что речь идет не просто о создании портала, предоставляющего услуги для застройщиков, а об изменении всего подхода к получению услуг. Планируется создать именно единую площадку, где будут представлены все услуги и документы, необходимые застройщикам. При этом работу планируется организовать таким образом, чтобы часть запросов на получение необходимой документации отправлялась автоматически, и чтобы застройщик в любой момент мог узнать какого именно документа ему не хватает.