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Город (Москва и область)     23.08.2018 13:15

Единую цифровую платформу для застройщиков планируют создать в Москве

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Теги:  технологии  застройщики 

23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве планируют создать единую цифровую платформу для застройщиков, сообщил журналистам начальник управления информационно-аналитического отдела столичного департамента градостроительной политики Андрей Курилов.

По словам Курилова, в настоящее время городские власти изучают опыт создания подобных сервисов в других странах, в частности в Китае и Сингапуре. Проект создания в Москве подобной платформы прорабатывается совместно департаментом градостроительной политики и департаментом информационных технологий Москвы.

Курилов подчеркнул, что речь идет не просто о создании портала, предоставляющего услуги для застройщиков, а об изменении всего подхода к получению услуг. Планируется создать именно единую площадку, где будут представлены все услуги и документы, необходимые застройщикам. При этом работу планируется организовать таким образом, чтобы часть запросов на получение необходимой документации отправлялась автоматически, и чтобы застройщик в любой момент мог узнать какого именно документа ему не хватает.


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Теги: 
технологии  застройщики 

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