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Город (Москва и область)     15.05.2018, 10:48

Екатерининский парк благоустроят

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Теги:  аукционы  ремонт  парки 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт Большого пруда в Екатерининском парке Москвы проведут в ближайшее время, сообщили ИА «Моссовет» в департаменте столицы по конкурентной политике.

Право провести ремонт получит победитель электронного аукциона. Подрядчик должен будет очистить чашу пруда от мусора и ила, укрепить берега пруда, обустроить пешеходные бермы, насадить водные растения и провести ряд других работ.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 82,1 миллиона рублей. При этом на все работы будет отведено не более одного месяца, ремонт пруда должен быть завершен уже в июне.


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Карта места

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Теги: 
аукционы  ремонт  парки 

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