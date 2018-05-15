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Город (Москва и область)
15.05.2018, 11:04
Превышение ПДК по сероводороду в 4,5 раза зафиксировано на юго-востоке Москвы
15 мая. Mossovetinfo.ru – В ночь на 15 мая в некоторых московских районах на востоке и юго-востоке города было зафиксировано превышение нормы содержания сероводорода в воздухе, сообщает «Мосэкомон...
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Город (Москва и область)
15.05.2018, 10:48
Екатерининский парк благоустроят
15 мая. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт Большого пруда в Екатерининском парке Москвы проведут в ближайшее время, сообщили ИА «Моссовет» в департаменте столицы по конкурентной политике. ...
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Город (Москва и область)
15.05.2018, 08:43
Завершена реставрация центрального павильона ВДНХ
15 мая. Mossovetinfo.ru – Реставрация Центрального павильона ВДНХ завершена. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Архитектурный облик здания, построенного в ...