15 мая. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт Большого пруда в Екатерининском парке Москвы проведут в ближайшее время, сообщили ИА «Моссовет» в департаменте столицы по конкурентной политике.



Право провести ремонт получит победитель электронного аукциона. Подрядчик должен будет очистить чашу пруда от мусора и ила, укрепить берега пруда, обустроить пешеходные бермы, насадить водные растения и провести ряд других работ.



Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 82,1 миллиона рублей. При этом на все работы будет отведено не более одного месяца, ремонт пруда должен быть завершен уже в июне.