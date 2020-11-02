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Город (Москва и область)     02.11.2020 00:51

Эксперимент по снижению цены проезда стартует 2 ноября на двух ветках метро

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Теги:  метро  метрополитен  стоимость проезда  скидка  эксперимент 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – Эксперимент по снижению цены проезда стартует в понедельник, 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях московского метрополитена.

Скидка в 50% будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в периоды с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Целью эксперимента является снижение нагрузки в час пик и возможность соблюдать в метро соблюдать дистанцию. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Скидка в 22 рубля будет предоставляться только в рабочие дни. На льготные проездные и бумажные билеты «Единый» скидка не распространяется.

По билету «Кошелек» будет списываться 20 рублей вместо 40, для тех, кто ездит по билетам «Единый» на 60 поездок или по безлимитным «Единым» раз в неделю будет начисляться компенсация, которая составит 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках проекта.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  стоимость проезда  скидка  эксперимент 

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