2 ноября. Mossovetinfo.ru – Эксперимент по снижению цены проезда стартует в понедельник, 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях московского метрополитена.



Скидка в 50% будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в периоды с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.



Целью эксперимента является снижение нагрузки в час пик и возможность соблюдать в метро соблюдать дистанцию. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Скидка в 22 рубля будет предоставляться только в рабочие дни. На льготные проездные и бумажные билеты «Единый» скидка не распространяется.



По билету «Кошелек» будет списываться 20 рублей вместо 40, для тех, кто ездит по билетам «Единый» на 60 поездок или по безлимитным «Единым» раз в неделю будет начисляться компенсация, которая составит 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках проекта.