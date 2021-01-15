09:33 Общество Twitter объяснил временную блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»
09:23 Город (Москва и область) Эксперты утвердили ценность здания скоропечатни Левенсона на Пресне
07:56 Общество Аномальные морозы в Москве сохраняются
07:25 Мнения В Центре Гамалеи допустили создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
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18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
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15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан