29 ноября. Mossovetinfo.ru – Экспозиции, на которых представлены 8 проектов строительства кварталов по программе реновации жилья, открылись в Москве в пятницу, 29 ноября, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Экспозиции открылись в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево. Кроме того, ознакомиться с проектами можно в Едином информационном центре реновации в «Доме на Брестской».
Все проекты предусматривают строительство как жилья, так и различных объектов социально-бытовой инфраструктуры. В новых кварталах появятся школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, музыкальные школы, культурные и общественные центры. Также все проекты предусматривают благоустройство территорий, создание зеленых зон и пешеходных пространств.
Экспозиции будут работать до 5 декабря, посетители смогут пообщаться с разработчиками, задать им интересующие вопросы, а также внести свои предложения по проектам. 10 декабря пройдут собрания участников публичных слушаний, на которых представленные проекты будут обсуждены местными жителями.
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