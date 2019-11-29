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Город (Москва и область)     29.11.2019 13:18

Экспозиции по восьми проектам кварталов реновации открылись в Москве 29 ноября

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Теги:  программа реновации жилья  проекты  экспозиции  программа реновации  публичные слушания  реновация жилья 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Экспозиции, на которых представлены 8 проектов строительства кварталов по программе реновации жилья, открылись в Москве в пятницу, 29 ноября, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Экспозиции открылись в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево. Кроме того, ознакомиться с проектами можно в Едином информационном центре реновации в «Доме на Брестской».

Все проекты предусматривают строительство как жилья, так и различных объектов социально-бытовой инфраструктуры. В новых кварталах появятся школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, музыкальные школы, культурные и общественные центры. Также все проекты предусматривают благоустройство территорий, создание зеленых зон и пешеходных пространств.

Экспозиции будут работать до 5 декабря, посетители смогут пообщаться с разработчиками, задать им интересующие вопросы, а также внести свои предложения по проектам. 10 декабря пройдут собрания участников публичных слушаний, на которых представленные проекты будут обсуждены местными жителями.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  проекты  экспозиции  программа реновации  публичные слушания  реновация жилья 

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