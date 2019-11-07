Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.11.2019 15:42

Экспозиции проектов шести кварталов реновации откроются 8 ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  экспозиции  реновация жилья  программа реновации 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 8 октября в Москве откроются экспозиции шести проектов кварталов по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Экспозиции откроются в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского. Кроме того, экспозиции также будут доступны в Информационном центре реновации в «Доме на Брестской».

Все проекты предусматривают не только строительство жилья, но и появление в новых кварталах социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, спортивных и многофункциональных центров, а также благоустройство территорий.

Экспозиции будут действовать до 14 ноября. Жители смогут не только ознакомиться с проектами, но и пообщаться с разработчиками, задать им свои вопросы и внести свои предложения по проектам.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  экспозиции  реновация жилья  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

15:55 Происшествия Автобус врезался в торговый центр на востоке Москвы

15:42 Город (Москва и область) Экспозиции проектов шести кварталов реновации откроются 8 ноября

14:28 Город (Москва и область) Синоптики прогнозирую теплую погоду в Москве в выходные 9 и 10 ноября

13:54 Город (Москва и область) Проезд на 34 автобусных маршрутах Подмосковья подешевеет с 1 января

Актуальные материалы

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru