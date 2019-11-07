7 ноября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 8 октября в Москве откроются экспозиции шести проектов кварталов по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Экспозиции откроются в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского. Кроме того, экспозиции также будут доступны в Информационном центре реновации в «Доме на Брестской».
Все проекты предусматривают не только строительство жилья, но и появление в новых кварталах социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, спортивных и многофункциональных центров, а также благоустройство территорий.
Экспозиции будут действовать до 14 ноября. Жители смогут не только ознакомиться с проектами, но и пообщаться с разработчиками, задать им свои вопросы и внести свои предложения по проектам.
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