7 ноября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 8 октября в Москве откроются экспозиции шести проектов кварталов по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Экспозиции откроются в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический и Проспект Вернадского. Кроме того, экспозиции также будут доступны в Информационном центре реновации в «Доме на Брестской».



Все проекты предусматривают не только строительство жилья, но и появление в новых кварталах социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, спортивных и многофункциональных центров, а также благоустройство территорий.



Экспозиции будут действовать до 14 ноября. Жители смогут не только ознакомиться с проектами, но и пообщаться с разработчиками, задать им свои вопросы и внести свои предложения по проектам.