Экстренные службы Подмосковья на ЧМ-2018 по футболу будут принимать вызовы на пяти иностранных языках

27 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В период проведения чемпионата мира по футболу в июне-июле нынешнего года, операторы службы экстренного реагирования «112» в Московской области будут принимать вызовы на пяти иностранных языках. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Сергея Самолевского, сообщившего, что соответствующее соглашение заключено с Одинцовским филиалом МГИМО.



«В период проведения чемпионата мира служба-112 Московской области будет обслуживать вызовы не только на русском, но и на английском, немецком, французском, итальянском и китайском языках», – сообщил Самолевский.



Во время мирового чемпионата по футболу в Подмосковье будут функционировать футбольные базы для сильнейших сборных мира.